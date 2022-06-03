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ФК "Спартак" выкупил у швейцарского "Янг Бойз" права на Мартинса

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" выкупил права на полузащитника Кристофера Мартинса у швейцарского клуба "Янг Бойз", сообщает пресс-служба столичного ФК.

Контракт с игроком рассчитан до конца июня 2026 года.

Ранее 25-летний опорный полузащитник сборной Люксембурга выступал за "Спартак" на правах аренды с февраля 2022 года. За это время он провел за "Спартак" 14 матчей, в которых забил один мяч и сделал три результативных передачи.

Вместе с командой он стал обладателем Кубка России-2021/22.

футбол ФК Спартак
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