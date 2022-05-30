"Спартак" выиграл трофей в год 100-летия и замахнулся на еще один

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Футболистам московского "Спартака" удалось завоевать трофей в год 100-летия клуба: им стал Кубок России.

В финале турнира "красно-белые" нанесли поражение столичному "Динамо" на поле стадиона "Лужники" - 2:1. "Динамо" могло уйти от поражения на восьмой добавленной минуте, но Даниил Фомин не смог реализовать пенальти – пробил выше ворот. Очередная драма в российском футболе на финише сезона.

По своему сюжету этот матч напомнил игру "Спартака" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы в Польше. Московский клуб выиграл у местной "Легии" со счетом 1:0 и стал победителем группы. Тогда тоже был нереализованный пенальти в ворота "Спартака" в самом конце матча с последующим безумием игроков российской команды в раздевалке. Правда, без обливания шампанским, как на этот раз.

Впереди - игра за Суперкубок

Напрашивается еще одна аналогия – с 2003 годом. Именно в тот год "Спартак" в последний раз становился обладателем Кубка страны, а в чемпионате России стал 10-м. Ровно то же самое, что и сейчас: эксперты в большинстве своем назвали сезон-2021/22 для "Спартака" исключительно провальным. Словно и не было этой какой-никакой феерии в Лиге Европы – с обеими победами над "Наполи", выигрышем у "Легии".

После финала в "Лужниках" принято считать, что "Спартак" "слегка подсластил горькую пилюло" и "реабилитировался перед болельщиками за провальный чемпионат в год юбилея". К слову, триумф в Кубке России открывает москвичам дорогу к еще одному трофею: летом этого года клуб поборется за Суперкубок с действующим чемпионом России петербургским "Зенитом". Победа наверняка приведет к общему знаменателю: год скорее хорош, чем плох.

Лидеры уходят

Но матч за Суперкубок "Спартак" проведет уже без двух своих лидеров – французского защитника Самуэля Жиго и российского полузащитника Зелимхана Бакаева. Первый переходит в "Марсель", про второго пока известно только то, что он не продлевает контракт с москвичами. О чем он сам и сообщил после матча с "Зенитом". До этого сообщалось, что с ним якобы договорился "Зенит".

Но и у "Динамо" потери: команду покидает главный тренер немец Сандро Шварц.

В 2003 году после выигрыша "Спартаком" Кубка России в клубе закончилась эпоха тренера Олега Романцева. Сейчас же пошли сообщения, что Леонид Федун больше не будет владеть клубом. При Федуне взял полный комплект официальных трофеев – золото чемпионата России, Кубок и Суперкубок России, но только по разу.

Как шли друг к другу финалисты

Турнирный путь финалистов нынешнего розыгрыша получился разным прежде всего из-за формата турнира. Как участник еврокубков "Спартак" был освобожден от участия в групповой стадии Кубка России, поэтому начал выступление с 1/8 финала. Здесь он разгромил клуб ФНЛ "Кубань" (6:1). В четвертьфинале спартаковцы победили ЦСКА (1:0), в полуфинале – еще одного представителя ФНЛ, "Енисей" (3:0).

Футболистов "Динамо" соответствующая опция не коснулась, поэтому они начали выступление с групповой стадии. Здесь динамовцы одолели представителя ФНЛ-2 (бывшая Профессиональная футбольная лига) "Динамо-Ставрополь (6:0) и клуб ФНЛ "Оренбург" (3:0). В 1/8 финала бело-голубые победили "Нижний Новгород" (3:0), в четвертьфинале по пенальти (5:4) одолели команду ФНЛ калининградскую "Балтику" (основное время – 1:1), в полуфинале – "Аланию" (3:0).

Владимир Нардин