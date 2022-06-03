Надаль в 14-й раз вышел в финал Roland Garros

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал финалистом турнира Большого шлема Roland Garros после отказа немца Александра Зверева продолжать полуфинальный матч по медицинским причинам.

Счет встречи на момент ее окончания - 7:6 (10:8), 6:6 в пользу Надаля. Испанец одержал победу в день своего рождения: в пятницу ему исполнилось 36 лет.

Спустя 3 часа после начала матча Зверев получил травму ноги и не смог продолжить игру.

Надаль занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Зверев - третье место.

В финале Надаль сыграет с победителем встречи между норвежцем Каспером Руудом (8-я позиция рейтинга) и хорватом Марином Чиличем (23).

Надаль - рекордсмен по победам на Roland Garros, на его счету 13 титулов, он выиграл все финалы турнира, в которых принимал участие. Таким образом, предстоящий финальный матч станет для него 14-м в карьере.

Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет 43 млн 600 тыс. евро. Победитель получит 2 млн 200 тыс. евро.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.