Поиск

Надаль в 14-й раз вышел в финал Roland Garros

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал финалистом турнира Большого шлема Roland Garros после отказа немца Александра Зверева продолжать полуфинальный матч по медицинским причинам.

Счет встречи на момент ее окончания - 7:6 (10:8), 6:6 в пользу Надаля. Испанец одержал победу в день своего рождения: в пятницу ему исполнилось 36 лет.

СпортНадаль победил Джоковича и вышел в полуфинал Roland GarrosЧитать подробнее

Спустя 3 часа после начала матча Зверев получил травму ноги и не смог продолжить игру.

Надаль занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Зверев - третье место.

В финале Надаль сыграет с победителем встречи между норвежцем Каспером Руудом (8-я позиция рейтинга) и хорватом Марином Чиличем (23).

Надаль - рекордсмен по победам на Roland Garros, на его счету 13 титулов, он выиграл все финалы турнира, в которых принимал участие. Таким образом, предстоящий финальный матч станет для него 14-м в карьере.

Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет 43 млн 600 тыс. евро. Победитель получит 2 млн 200 тыс. евро.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

теннис Roland Garros Рафаэль Надаль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира

Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира

WBA признала россиянина Бивола боксером месяца

Фигуристка Трусова выступит в прыжках в длину на соревнованиях легкоатлетов

Фигуристка Трусова выступит в прыжках в длину на соревнованиях легкоатлетов

В Казахстане сообщили о просьбах спортсменов из РФ включить их в национальную сборную

В Казахстане сообщили о просьбах спортсменов из РФ включить их в национальную сборную

Баскетболисты "Зенита" перевели серию финала Единой лиги ВТБ с ЦСКА в седьмой матч

Касаткина проиграла Швентек в полуфинале Roland Garros

Касаткина проиграла Швентек в полуфинале Roland Garros

Футболист сборной Германии Рюдигер перешел из "Челси" в "Реал"

Покинувший московское "Динамо" Сандро Шварц возглавил "Герту"

Покинувший московское "Динамо" Сандро Шварц возглавил "Герту"

"Рейнджерс" обыграли "Тампу" в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

"Рейнджерс" обыграли "Тампу" в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

Сборная Аргентины по футболу разгромила Италию и выиграла "Финалиссиму"