Надаль победил Джоковича и вышел в полуфинал Roland Garros

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Пятая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль нанес поражение лидеру мирового рейтинга сербу Новаку Джоковичу в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros).

Результат матча – 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность игры составила 4 часа 12 минут.

Таким образом, Надаль вышел в полуфинал турнира, где сыграет с представителем Германии третьей ракеткой мира Александром Зверевым.

В 1/2 финала остаются два вакантных места. 1 июня путевки за них разыграют пары Каспер Рууд (Норвегия, №8 мирового рейтинга) – Хольгер Руне (Дания, 40) и Андрей Рублев (Россия, 7) – Марин Чилич (Хорватия, 23).

Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет 43 млн 600 тыс. евро. Победитель получит 2 млн 200 тыс. евро.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.