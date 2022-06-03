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Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира

Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира
Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев 13 июня возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Это стало возможным после невыхода немца Александра Зверева в финал Roland Garros. Он не смог продолжить полуфинальный матч турнира против испанца Рафаэля Надаля из-за травмы ноги. В случае победы на Roland Garros Зверев возглавил бы рейтинг ATP.


При этом набранных очков Звереву будет достаточно, чтобы обойти текущего лидера мирового рейтинга серба Новака Джоковича и занять вторую позицию в версии рейтинга от 13 июня. Джокович не смог защитить очки, полученные за победу на турнире в прошлом году, поскольку проиграл в четвертьфинале Надалю.
Медведев также выбыл из турнира в четвертьфинале, уступив хорвату Марину Чиличу.

Медведев уже был первой ракеткой мира с 28 февраля по 21 марта.

теннис Даниил Медведев
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