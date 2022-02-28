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Даниил Медведев стал первой ракеткой мира

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев официально вышел на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Обновленная версия рейтинга ATP была обнародована в понедельник на сайте организации.

Формально Медведев обошел лидировавшего Джоковича еще на прошлой неделе: тогда серб лишился части рейтинговых очков после вылета из турнира в Дубае, тогда как россиянин продолжал своей выступление (дошел до полуфинала, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю) на турнире в Акапулько и по очкам превзошел Новака.

Таким образом, Медведев, до этого продолжительное время занимавший второе место в рейтинге, впервые в карьере стал первой ракеткой мира.

В свою очередь, Джокович опустился на второе место, немец Александр Зверев занимает третью строчку. На четвертое с пятого поднялся Надаль, который в итоге выиграл турнир в Акапулько; с четвертого на пятое опустился грек Стефанос Циципас.

Улучшил свои позиции россиянин Андрей Рублев, 26 февраля, выигравший второй подряд (предыдущий – 20 февраля) турнир: теперь он на шестой строчке, тогда как в предыдущей версии рейтинга находился на седьмом месте. В свою очередь, с шестого на седьмое место опустился итальянец Маттео Берреттини.

Восьмое место занимает норвежец Каспер Рууд, девятое – канадец Феликс Оже-Альяссим. Замыкает топ-10 поляк Хуберт Хуркач, вытеснивший с десятой строчки итальянца Янника Синнера

теннис Даниил Медведев Новак Джокович

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