Российский тяжеловес Волков нокаутировал Розенстрайка на турнире UFC
Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Александр Волков одержал победу над представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC Вегас 56 в Лас-Вегасе.
Поединок бойцов тяжелого веса, прошедший в качестве главного боя вечера, завершился в первом раунде: Волков победил соперника техническим нокаутом.
Для 33-летнего Волкова эта победа стала 35-й в смешанных единоборствах при десяти поражениях. В свою очередь, 34-летний Розенстрайк потерпел пятое поражение, на его счету имеются также 12 побед.