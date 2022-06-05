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Российский тяжеловес Волков нокаутировал Розенстрайка на турнире UFC

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Александр Волков одержал победу над представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC Вегас 56 в Лас-Вегасе.

Поединок бойцов тяжелого веса, прошедший в качестве главного боя вечера, завершился в первом раунде: Волков победил соперника техническим нокаутом.

Для 33-летнего Волкова эта победа стала 35-й в смешанных единоборствах при десяти поражениях. В свою очередь, 34-летний Розенстрайк потерпел пятое поражение, на его счету имеются также 12 побед.

UFC смешанные единоборства Александр Волков
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