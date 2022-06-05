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РФС опротестовал в ФИФА дизайн новой формы сборной Украины

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз направил в Международную федерацию футбола официальный протест на новый дизайн формы украинской сборной, на которой Крым изображен как часть Украины, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в службе коммуникаций РФС.

"Российский футбольный союз направил в ФИФА протест в связи с нарушением Украинской ассоциацией футбола правил организации, а именно демонстрации на форме национальной сборной изображения Крыма в составе Украины. Кроме того, еще один протест был выражен по фактам отдельных высказываний представителей украинской федерации, разжигающих рознь в отношении граждан России", - говорится в сообщении.

Ранее в мае Украина презентовала свою новую форму, на которой изображен контур страны, включающий в себя Крым.

футбол РФС ФИФА Украина Крым
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