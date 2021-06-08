РФС заявил о нарушении Украиной принципа спорта вне политики

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Сборная Украины нарушила принципы Союза европейских футбольных ассоциаций о невмешательстве в политику, разместив на своей форме изображение границ Украины, включающих Крым, сообщили "Интерфаксу" в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

"Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания. Футбол - это спорт, который должен всегда оставаться вне политики", - говорится в сообщении.

"На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний", - отмечается там же.

Накануне в УЕФА "Интерфаксу" сообщили, что не имеют претензий к форме сборной Украины на чемпионат Европы 2020 года.

Новая игровая форма сборной Украины была презентована в понедельник. На форме изображен контур границ страны, который включает Крым. Также на изнанке вышит лозунг "Слава Украине".