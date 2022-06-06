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Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира по версии CIES

Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира по версии CIES
Килиан Мбаппе
Фото: Aurelien Meunier/PSG via Getty Images

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе признан самым дорогостоящим футболистом в мире по версии исследовательского центра CIES Football Observatory.

Стоимость футболиста, недавно подписавшего новый контракт с ПСЖ, оценивается в 205,6 млн евро.

В первую пятерку рейтинга также входят бразильский нападающий "Реала" Винисиус Джуниор (185,3 млн), новичок "Манчестер Сити" нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд (152,6 млн), испанский полузащитник "Барселоны" Педри Гонсалес (135,1 млн), английский полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем (133,7 млн).

23-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В составе команды он четыре раза выиграл чемпионат Франции, три – Кубок Франции, по два раза – Кубок французской лиги и Суперкубок Франции. Чемпионом страны он становился и в предыдущей команде, "Монако". Также он выиграл золото чемпионата мира-2018 в России.

футбол ПСЖ Килиан Мбаппе
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