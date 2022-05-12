Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом года по версии Forbes

Лионель Месси Фото: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов за последние 12 месяцев по версии журнала Forbes.

Как сообщается на сайте журнала, за отчетный период заработал $130 млн, из них $75 млн составили заработную плату, остальную часть ($55 млн) – доход от спонсорских контрактов. При этом, отмечает Forbes, сама зарплата Месси в ПСЖ по сравнению с последним годом в испанской "Барселоне" оказалась ниже на $22 млн.

Второе место в рейтинге занимает американский баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс – $121,2 млн ($41,2 млн зарплата + $80 млн – иные доходы), третье – нападающий английского "Манчестер Юнайтед" португалец Криштиану Роналду - $115 (60+55) млн.

Также в ТОП-10 присутствуют бразильский футболист Неймар - $95 (70+25) млн, американские баскетболисты Стивен Карри - $92,8 (45,8+47) млн, Кевин Дюрант - $92,1 (42,1+50) млн, швейцарский теннисист Роджер Федерер - $90,7 (700 тыс.+ 90 млн), мексиканский боксер Канело Альварес - $90 (85+5) млн, американец Том Брэди, американский футбол - $83,9 (31,9+52) млн, греческий баскетболист Яннис Адетокунбо - $80,9 (39,9+41) млн.

Отмечается, что данные Forbes базируются на доходах спортсменов в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022 года.