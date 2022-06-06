Сборная Бразилии по футболу победила Японию в товарищеском матче
Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Бразилии со счетом 1:0 нанесли поражение национальной команде Японии в товарищеской встрече в понедельник.
На 77-й минуте матча в Токио гол с пенальти забил Неймар.
Обе команды зимой выступят на чемпионате мира-2022 в Катаре. Соперниками Бразилии по группе будут сборные Сербии, Швейцарии и Камеруна. Япония сыграет в одной группе с Испанией, Германией и победителем стыкового матча между Коста-Рикой и Новой Зеландией.