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Сборная Бразилии по футболу победила Японию в товарищеском матче

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Бразилии со счетом 1:0 нанесли поражение национальной команде Японии в товарищеской встрече в понедельник.

На 77-й минуте матча в Токио гол с пенальти забил Неймар.

Обе команды зимой выступят на чемпионате мира-2022 в Катаре. Соперниками Бразилии по группе будут сборные Сербии, Швейцарии и Камеруна. Япония сыграет в одной группе с Испанией, Германией и победителем стыкового матча между Коста-Рикой и Новой Зеландией.

футбол Бразилия Япония
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