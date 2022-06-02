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Дубль Неймара с пенальти помог сборной Бразилии разгромить Южную Корею

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Бразилии со счетом 5:1 одолели команду Южной Кореи в товарищеском матче в Сеуле.

Два гола (оба – с пенальти) провел Неймар – на 42 и 57 минутах. Также в составе бразильцев отличились Ричарлисон (7), Фелипе Коутиньо (80) и Габриэл Жезус (90+3). Гол Коутиньо состоялся через две минуты после его выхода на замену вместо Неймара.

В составе сборной Южной Кореи точный удар на 31 минуте нанес Хван Ви Чо.

футбол Бразилия Южная Корея
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