Дубль Неймара с пенальти помог сборной Бразилии разгромить Южную Корею

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Бразилии со счетом 5:1 одолели команду Южной Кореи в товарищеском матче в Сеуле.

Два гола (оба – с пенальти) провел Неймар – на 42 и 57 минутах. Также в составе бразильцев отличились Ричарлисон (7), Фелипе Коутиньо (80) и Габриэл Жезус (90+3). Гол Коутиньо состоялся через две минуты после его выхода на замену вместо Неймара.

В составе сборной Южной Кореи точный удар на 31 минуте нанес Хван Ви Чо.