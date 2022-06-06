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У баскетболиста ЦСКА Шведа выявлен перелом двух костей кисти

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Защитнику московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексею Шведу потребуется операция из-за травмы кисти правой руки, сообщает пресс-служба БК.

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Отмечается, что обследование выявило переломы двух костей.

"Баскетболисту предстоит операция, сроки возвращения в строй будут корректироваться по результатам промежуточных обследований", - говорится в сообщении.

33-летний спортсмен получил травму в третьей четверти прошедшего в воскресенье седьмого матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против петербургского "Зенита". Матч завершился со счетом 81:75 в пользу "Зенита", который выиграл серию по победам 4-3 и впервые стал победителем турнира. ЦСКА, в свою очередь, прервал серию из девяти титулов Единой лиги ВТБ подряд.

баскетбол Алексей Швед
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