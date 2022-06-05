Петербургский БК "Зенит" впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Баскетболисты "Зенита" (Санкт-Петербург") обыграли соперников из ЦСКА (Москва) в седьмом матче финальной серии Единой лиги ВТБ сезона-2021/2022.

Поединок в Москве завершился со счетом 75:81 (19:25, 23:19, 20:12, 13:25). Самым результативным игроком стал американский нападающий "Зенита" Джордан Мики, набравший 19 очков.

Таким образом, "Зенит" выиграл серию со счетом 4-3 и впервые в своей истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Кроме этого, петербуржцы четыре раза становились бронзовыми призерами.

ЦСКА выигрывал турнир 10 раз и один раз завоевал "серебро".

"Бронзу" сезона-2021/2022 взял казанский УНИКС, который со счетом 3-1 выиграл серию у краснодарского клуба "Локомотив-Кубань".

В завершившемся сезоне ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата, "Зенит" занял второе место. На пути к финалу в плей-офф армейцы прошли "Нижний Новгород" и "Локомотив-Кубань", зенитовцы одолели "Енисей" и УНИКС.