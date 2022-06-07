Традиционный марафон "Белые ночи" пройдет в Петербурге в ночь на 12 июня

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Санкт-Петербург 11 июня проведет традиционный марафон "Белые ночи", по информации организаторов, он возвращается к ночному формату.

"Тысячи участников соберутся в самом сердце Северной столицы – на Дворцовой площади – и пробегут 42,2 км или 10 км по завораживающему ночному городу", - говорится в релизе Бегового сообщества.

"В этом году марафон вернется к своему историческому формату и вновь пройдет в ночь с субботы на воскресенье. Старт полной марафонской дистанции назначен на 23:00, а начало забега на 10 км состоится в 22:00. Марафонцы больше не будут бороться с июньской жарой, а смогут показать высокие результаты и насладиться красотой и романтикой тех самых белых ночей, которые подарили имя забегу", - отметили организаторы.

Впервые забег прошел в ночь с 23 на 24 июня 1990 года. В нем приняли участие 471 человек из 83 городов СССР, а маршрут проходил по Московскому проспекту до площади Победы и обратно. Первые четыре года марафон проходил в ночное время. С 1995 года начало перенесли на 19:00, а с 2013 по 2019 годы забег начинался в 9:00.

"Мы рады, что в этом году наша команда организовывает марафон с такой богатой историей, и мы хотим не только сохранить существующие традиции, но и укрепить их", - заявил директор марафона "Белые ночи" и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

Маршрут марафона по-прежнему пройдет по историческому центру Санкт-Петербурга, "участникам откроются виды на Ростральные колонны, Казанский собор, Петропавловскую крепость, Смольный собор и другие знаковые достопримечательности Северной столицы". Специально для проведения забега организаторы согласовали позднее время разведения мостов: так, Троицкий мост, через который проходит маршрут, будет разведен после 3:00 вместо 1:20.

Финишировать спортсмены будут на Дворцовой площади.

Отмечается, при этом, что места для участников на дистанцию 10 км уже закончились, "а на 42,2 км осталось совсем немного свободных мест". Дополнительная регистрация на марафонскую дистанцию будет открыта в дни выдачи стартовых пакетов 10 и 11 июня.