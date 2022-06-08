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Сборные Германии и Англии по футболу сыграли вничью в Лиге наций УЕФА

Сборные Германии и Англии по футболу сыграли вничью в Лиге наций УЕФА
Фото: Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Матч второго тура Лиги наций УЕФА между национальными командами Германии и Англии завершился вничью.

Результат матча в Мюнхене – 1:1.

На 50-й минуте Йонас Хофманн вывел сборную Германии вперед, на 88-й англичанин Харри Кейн реализовал пенальти.

Команды представляют третью группу элитной Лиги А.

В параллельно шедшем матче этой группы Италия на своем поле в Чезене обыграла Венгрию – 2:1.

Турнирной положение в группе выглядит следующим образом: 1.Италия – 4 очка, 2.Венгрия – 3, 3.Германия – 2, 4.Англия – 1.

футбол Лига наций УЕФА
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