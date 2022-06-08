Сборные Германии и Англии по футболу сыграли вничью в Лиге наций УЕФА
Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Матч второго тура Лиги наций УЕФА между национальными командами Германии и Англии завершился вничью.
Результат матча в Мюнхене – 1:1.
На 50-й минуте Йонас Хофманн вывел сборную Германии вперед, на 88-й англичанин Харри Кейн реализовал пенальти.
Команды представляют третью группу элитной Лиги А.
В параллельно шедшем матче этой группы Италия на своем поле в Чезене обыграла Венгрию – 2:1.
Турнирной положение в группе выглядит следующим образом: 1.Италия – 4 очка, 2.Венгрия – 3, 3.Германия – 2, 4.Англия – 1.