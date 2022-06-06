Хорватия и Франция сыграли вничью в матче Лиги наций УЕФА

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Сборные Хорватии и Франции по футболу завершили вничью матч второго тура Лиги наций УЕФА.

Результат встречи в Сплите – 1:1. На 52-й минуте Адриен Рабьо вывел французов вперед, на 83-й минуте Андрей Крамарич реализовал пенальти и сравнял счет.

Команды представляют Группу 1 элитной лиги А. У них по одному очку, они занимают третье и четвертое места. Преимущество по дополнительным показателям – у Франции.

Лидирует в группе Австрия, второе место занимает Дания. Команды набрали по 3 очка и в настоящий момент играют между собой.

Что касается Хорватии и Франции, они являются финалистами чемпионата мира-2018 в России. Решающий матч того ЧМ завершился победой Франции со счетом 4:2.