Новым главным тренером "Спартака" стал 33-летний испанец Абаскаль

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Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Испанец Гильермо Абаскаль занял пост главного тренера московского футбольного клуба "Спартак", сообщает пресс-служба ФК.

33-летний Гильермо Абаскаль - воспитанник академий "Барселоны" и "Севильи", но на взрослом уровне почти не играл. Он сразу сосредоточился на тренерском образовании и защитил магистерскую диссертацию на тему физической подготовки и реабилитации футболистов после травм.

"Спартак" отмечает, что тренер "уже успел получить довольно большой опыт самостоятельной работы, в том числе за пределами родной Испании".

"Это современный специалист, который свободно говорит на нескольких языках".

Гильермо Абаскаль начинал тренерскую карьеру в юношеской команде "Севильи", затем возглавлял швейцарские "Кьяссо" и "Лугано" ("Лугано" спас от вылета из Суперлиги), был главным тренером итальянского "Асколи" и греческого "Волоса".

В начале этого года Абаскаль получил приглашение от одного из ведущих клубов Швейцарии — "Базеля". Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате страны.

На посту главного тренера "Спартака" Абаскаль сменил итальянца Паоло Ваноли.