Ваноли покинул пост главного тренера "Спартака"

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о расставании с главным тренером команды итальянцем Паоло Ваноли.

В заявлении, опубликованном на сайте клуба, подчеркивается, что "по ряду обстоятельств, не зависящих от "Спартака", Ваноли принял непростое для себя решение оставить свой пост".

"Мы благодарим Паоло за проделанную работу и долгожданный трофей, желаем ему благополучия на родине и успехов в дальнейшей тренерской карьере", - отмечается в заявлении.

"Пригласив итальянского специалиста в конце прошлого года, наш клуб рассчитывал на долгосрочное сотрудничество. И своей работой за эти полгода, которая привела красно-белых к первой за 19 лет победе в Кубке России, Паоло доказал свой профессионализм", - говорится в сообщении.

49-летний Ваноли возглавил "Спартак" в декабре 2021 года.

Сезон-2021/22 команда завершила на 10-м месте в чемпионате Российской премьер-лиги, а также выиграла Кубок России.