Директор "Спартака" назвал нового наставника одним из многообещающих в Европе

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Спортивный директор "Спартака" Лука Каттани поприветствовал нового главного тренера москвичей испанца Гильермо Абаскаля и сообщил, что специалист приступил к выполнению своих обязанностей.

"Во-первых, хочу выразить личную благодарность и признательность мистеру Ваноли и всем членам его тренерского штаба. Каждый из них ни на секунду не останавливался в своей работе и верил в свою миссию, что привело нашу команду к победе в Кубке России", - цитирует пресс-служба "Спартака" Каттани.

"И я приветствую в "Спартаке" мистера Абаскаля, а также его ассистентов. Убежден: мы выбрали одного из самых многообещающих тренеров Европы. Несмотря на свой еще молодой возраст, Гильермо имеет уже немало опыта. Наш новый главный тренер пока не в России, но с сегодняшнего дня он уже полностью вовлечен в подготовку "Спартака" к новому сезону", - добавил он.

Ранее в пятницу сообщалось, что "Спартак" возглавил испанец Абаскаль. Накануне стало известно, что тренерский штаб во главе с итальянцем Паоло Ваноли покинул "Спартак".