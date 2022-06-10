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Александрова и Кудерметова сыграют в полуфинале турнира в Нидерландах

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова нанесла поражение американке Кэти Макналли в 1/4 финала турнира категории WTA-250 в Хертонгебосе (Нидерланды).

Результат встречи – 6:0, 6:1 в пользу россиянки.

Александрова в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимают 30-е место, Макналли – 229-е.

В полуфинале Александрова сыграет со своей соотечественницей Вероникой Кудерметовой (№24 рейтинга).

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