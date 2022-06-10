Хачанов не смог выйти в полуфинал теннисного турнира в Нидерландах
Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в четвертьфинале турнира ATP, который проходит в Хертогенбосе (Нидерланды).
Результат встречи - 6:7 (5:7), 4:6. Соперники провели на корте 1 час 49 минут.
Хачанов занимает 23-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Оже-Альяссим - девятое.
В полуфинале Оже-Альяссим сыграет против нидерландца Тима ван Рейтховена (205-е место в рейтинге).
Турнир относится к категории ATP-250, чемпион турнира получит 250 рейтинговых очков. Общий призовой фонд соревнований составляет 648,130 евро.