Медведев вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Нидерландах
Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев обыграл белоруса Илью Ивашко в четвертьфинальном матче теннисного турнира, проходящем в нидерландском Хертогенбосе.
Медведев, занимающий вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обыграл Ивашкова (49) со счетом 7:6 (10:8), 6:4.
Матч продолжался 1 час 53 минуты.
Соперником Медведева по полуфиналу станет француз Андриан Маннарино (70-я строчка рейтинга). Во второй полуфинальной паре сыграют Тим ван Рейтховен (Нидерланды, 205) и Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9).
Турнир относится к категории ATP-250, чемпион получит 250 рейтинговых очков. Общий призовой фонд соревнований составляет 648,130 евро.