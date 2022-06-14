"Спартак" рассматривал восемь кандидатов на пост главного тренера

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Несколько претендентов на пост главного тренера "Спартака" требовали завышенные зарплаты, заявил спортивный директор московского футбольного клуба Лука Каттани.

"У меня было восемь имен, три специалиста сразу отказались ехать в Россию, не рассматривали варианты работы здесь. Одному из них не позволила жена, такое бывает. У одного из кандидатов действующий контракт", - сказал Каттани на пресс-конференции во вторник.

"Трое просто хотели здесь нажиться, запрашивая суммы в три-пять раз больше того, что они получали в предыдущих клубах. Если тренер хочет приехать в Москву просто поиграть в гольф, мы с ним дело иметь не будем", - отметил итальянец.

"Единственный человек, который дал гарантии и убедил своим желанием и пониманием того, что он хочет и куда он едет, был (испанец Гильермо) Абаскаль. Я позвонил ему буквально на десять минут, но наш разговор затянулся до часу сорока", - подчеркнул он.

"Тренировать Спартак – непросто, нужна запредельная мотивация и желание. Паоло (Ваноли) это демонстрировал на протяжении всех месяцев работы в "Спартаке". Вы думаете, что я неправильно выбираю тренера? Но я это делаю так, как это требуется в команде", - заявил Каттани.

9 июня "Спартак" покинул 49-летний итальянский тренер Паоло Ваноли, при котором команда в прошлом сезоне выиграла Кубок России, финишировав на десятом месте в чемпионате страны. На следующий день команду возглавил 33-летний испанец Гильермо Абаскаль.