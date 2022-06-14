Российский футболист Чалов не хочет возвращаться из "Базеля" в ЦСКА

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Российский нападающий Федор Чалов, выступающий на правах аренды в швейцарском "Базеле", не желает возвращаться в Россию, сообщает Blick.

Отмечается, что принадлежащий московскому ЦСКА футболист озвучил свою позицию руководству "Базеля". Клуб не против, однако он может столкнуться с препятствиями финансового характера: высокая трансферная стоимость. Кроме того, из-за антироссийских санкций становится проблематичным перевод средств в РФ.

24-летний Чалов – обладатель Суперкубка России-2018 в составе ЦСКА, воспитанником которого он является. В "Базель" на правах аренды он перешел 1 февраля нынешнего года. За швейцарскую команду провел 16 матчей, забил четыре гола.