Швейцарский "Базель" арендовал нападающего ЦСКА Федора Чалова

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов перешел в швейцарский "Базель" на правах аренды, сообщила пресс-служба российского клуба.

"Федор Чалов завершит сезон в Швейцарии. Воспитанник армейцев перешел на правах аренды в "Базель"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение рассчитано до конца текущего сезона и не предусматривает выкупа Чалова в конце аренды.

Чалов дебютировал за основную команду ЦСКА в 2016 году. В текущем сезоне нападающий сыграл за ЦСКА 18 матчей, в которых забил три гола. Всего у него 49 голов в 179 матчах в составе команды. Кроме того, Чалов сыграл три матча за сборную России.