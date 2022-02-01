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Швейцарский "Базель" арендовал нападающего ЦСКА Федора Чалова

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов перешел в швейцарский "Базель" на правах аренды, сообщила пресс-служба российского клуба.

"Федор Чалов завершит сезон в Швейцарии. Воспитанник армейцев перешел на правах аренды в "Базель"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение рассчитано до конца текущего сезона и не предусматривает выкупа Чалова в конце аренды.

Чалов дебютировал за основную команду ЦСКА в 2016 году. В текущем сезоне нападающий сыграл за ЦСКА 18 матчей, в которых забил три гола. Всего у него 49 голов в 179 матчах в составе команды. Кроме того, Чалов сыграл три матча за сборную России.

ЦСКА Базель Федор Чалов

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