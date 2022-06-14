Легенда "Глазго Рейнджерс" Уилсон умер в возрасте 85 лет

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Бывший футболист шотландского "Глазго Рейнджерс" Дэви Уилсон скончался на 86-м году жизни, сообщается на сайте ФК.

"Футбольный клуб "Рейнджерс" сегодня крайне опечален известием о кончине бывшего игрока Дэви Уилсона в возрасте 85 лет", - говорится в сообщении.

Уилсон провел в составе "Рейнджерс" 11 сезонов, дебютировав в команде в январе 1957 года. На его счету 158 голов в 373 матчах. В составе "Рейнджерс" Уилсон выиграл 11 титулов – четыре раза чемпионат Шотландии, пять раз Кубок Шотландии, два раза – Кубок Лиги.

Кроме того, он провел 22 матча за сборную Шотландии, забив в ее составе 10 мячей.