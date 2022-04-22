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Умер пятикратный обладатель Кубка Стэнли Ги Лафлер

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Бывший хоккеист клуба "Монреаль Канадиенс" канадский нападающий Ги Лафлер ушел из жизни в возрасте 70 лет, сообщает Сbc.ca.

Отмечается, что легенда "Канадиенс" в последние годы испытывал проблемы со здоровьем. В сентябре 2019 года он перенес операцию на сердце, спустя два месяца – на легких. Через год стало известно, что у него случился рецидив легких.

За "Монреаль" Ги Лафлер играл с 1971 по 1985 годы, четыре раза подряд (1976-1979) выиграв Кубок Стэнли НХЛ. При этом триумфатором турнира до этого он уже становился – в 1973 году в составе "Квебека".

В регулярных чемпионатах НХЛ он провел в общей сложности 1126 матчей, набрав 1353 (560+793 по системе "гол+пас") очка.

хоккей НХЛ
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