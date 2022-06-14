В московском ФК "Динамо" остановились на кандидатуре тренера из Сербии

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Динамо" договорился о заключении контракта с 53-летним сербским специалистом Славишей Йокановичем, сообщает "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что юристам осталось урегулировать последние детали соглашения.

Официально о назначении нового главного тренера клуб должен объявить до конца недели.

Йоканович ранее тренировал сербский "Партизан", болгарский "Левски", а также еще ряд клубов, включая английские "Уотфорд", "Фулхэм" и "Шеффилд". "Партизан" он по два раза приводил к выигрышу чемпионата и Кубка Сербии.

Предыдущим главным тренером "Динамо" был 43-летний немец Сандро Шварц, который по окончании сезона-2021/22 объявил об уходе и вскоре возглавил немецкую "Герту".