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В московском ФК "Динамо" остановились на кандидатуре тренера из Сербии

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Динамо" договорился о заключении контракта с 53-летним сербским специалистом Славишей Йокановичем, сообщает "Спорт-Экспресс".

СпортГлавный тренер московского ФК "Динамо" Шварц заявил, что покидает командуЧитать подробнее

Отмечается, что юристам осталось урегулировать последние детали соглашения.

Официально о назначении нового главного тренера клуб должен объявить до конца недели.

Йоканович ранее тренировал сербский "Партизан", болгарский "Левски", а также еще ряд клубов, включая английские "Уотфорд", "Фулхэм" и "Шеффилд". "Партизан" он по два раза приводил к выигрышу чемпионата и Кубка Сербии.

Предыдущим главным тренером "Динамо" был 43-летний немец Сандро Шварц, который по окончании сезона-2021/22 объявил об уходе и вскоре возглавил немецкую "Герту".

футбол ФК Динамо
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