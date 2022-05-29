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Главный тренер московского ФК "Динамо" Шварц заявил, что покидает команду

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Немецкий специалист Сандро Шварц заявил, что финальный матч Кубка России по футболу против московского "Спартака" стал для него последним в качестве главного тренера столичного "Динамо".

"Да, это была моя заключительная игра (в "Динамо")", - заявил Шварц на пресс-конференции по окончании матча.

Финальный матч в "Лужниках" в Москве в воскресенье завершился победой "Спартака" со счетом 2:1.

Ранее сообщалось о договоренностях Шварца с немецкой "Гертой".

Шварц возглавил "Динамо" в 2020 году. В чемпионате РПЛ-2021/22 команда заняла при нем третье место.

футбол ФК Динамо
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