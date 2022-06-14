Россиянам и белорусам разрешили выступить на US Open под нейтральным флагом

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Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Американская ассоциация тенниса (USTA) разрешит спортсменам из России и Белоруссии выступить в Открытом чемпионате США (US Open), сообщается на сайте организации.

В заявлении отмечается, что российские и белорусские теннисисты при этом смогут сыграть только под нейтральным флагом.

В ассоциации уточнили, что USTA вместе с другими международными теннисными организациями поддерживает запрет Российской и Белорусской теннисных федераций на участие в мероприятиях Международной теннисной федерации и, следовательно, всех международных командных соревнованиях, а также директиву для игроков из этих стран играть под нейтральным флагом, когда они соревнуются вне международных турниров.

"Мы понимаем, что каждой организации приходилось сталкиваться с уникальными обстоятельствами, влияющими на их решения. Исходя из наших собственных обстоятельств, USTA разрешит всем имеющим право игрокам, независимо от национальности, участвовать в Открытом чемпионате США 2022 года", - говорится в сообщении.

US Open является турниром категории Большого шлема, самой престижной в теннисе. Ранее организаторы Уимблдонского турнира, входящего в эту серию, дали запрет на участие россиян и белорусов, что вызвало критику со стороны Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

US Open в 2022 году пройдет с 29 августа по 10 сентября.