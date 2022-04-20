Российским и белорусским теннисистам официально запретили играть на Уимблдоне

Фото: Alex Davidson/Getty Images

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Теннисистам из России и Белоруссии запрещено участвовать в турнире Большого шлема в Уимблдоне в 2022 году, сообщается на сайте соревнования.

"С глубоким сожалением мы намерены отклонить заявки российских и белорусских игроков на турнир 2022 года", - отмечается в заявлении.

Согласно релизу, такое решение принято в связи с проводимой РФ спецоперации на Украине.

Председатель Всеанглийского клуба Ян Хьюитт отметил, что, если геополитическая обстановка к июню изменится, организаторы будут готовы пересмотреть решение.

Таким образом, на турнире, в частности, не сможет принять участие вторая ракетка мира - российский теннисист Даниил Медведев.

В прошлом месяце с предложением отстранить российских теннисистов от участия в Уимблдонском турнире выступил министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон.

На данный момент российским спортсменам разрешено участие в соревнованиях по мужскому теннису ATP и женскому WTA.

Уимблдонский турнир в 2022 году пройдет с 27 июня по 10 июля.