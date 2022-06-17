Серб Йоканович возглавил московский ФК "Динамо"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Сербский специалист Славиша Йоканович стал новым главным тренером московского футбольного клуба "Динамо", сообщается на сайте ФК.

Контракт с 53-летним сербом заключен на сезон-2022/23 "с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25 соответственно в случае достижения определенных результатов".

Йоканович в качестве игрока выступал за клубы "Войводина", "Партизан", "Овьедо", "Тенерифе", "Депортиво Ла Корунья", "Челси", "Сьюдад де Мурсия", играл за сборные Югославии (6 матчей) и Сербии и Черногории (58 матчей, 10 голов), участвовал в чемпионате мира-1998 и Евро-2000.

В качестве главного тренера Йоканович работал в "Партизане", с которым дважды становился чемпионом Сербии и два раза выигрывал Кубок страны. Также он тренировал "Муангтонг Юнайтед", с которым выиграл чемпионат Таиланда, а также "Уотфорд" и "Фулхэм" под его руководством поднимались из английского Чемпионшипа в Английскую премьер-лигу. Кроме этого, он в качестве наставника работал с болгарским "Левски", испанским "Эркулесом", израильским "Маккаби" из Тель-Авива, катарским "Аль-Гарафа" и английским "Шеффилд Юнайтед".

Предыдущим главным тренером "Динамо" был 43-летний немец Сандро Шварц, который по окончании сезона-2021/22 объявил об уходе и вскоре возглавил немецкую "Герту".