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"Зенит" по пенальти обыграл "Нижний Новгород" в дебютном матче Бакаева

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл соперников из "Нижнего Новгорода" в первом туре предсезонного турнира на "Кубок Матч Премьер" в Санкт-Петербурге.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. На 32-й минуте Малком вывел "Зенит" вперед, на 39-й Кирилл Гоцук провел ответный гол. В серии пенальти, последовавшей сразу после основного времени, сильнее оказались футболисты "Зенита" (5:3).

Бывший полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев, перешедший в "Зенит" этим летом, вышел на поле во втором тайме. Он нанес точный удар в серии 11-метровых ударов.

футбол ФК Зенит ФК Спартак Зелимхан Бакаев
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