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Нападающий Садио Мане перешел из "Ливерпуля" в "Баварию"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Немецкий футбольный клуб "Бавария" объявил о подписании контракта с сенегальским форвардом Садио Мане.

Соглашение будет действовать до 2025 года, сообщается на сайте "Баварии".

Предыдущим клубом 30-летнего Мане был английский "Ливерпуль", в составе которого он выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов УЕФА, ЧМ среди клубов, Суперкубок УЕФА, Кубок Английской лиги. Также он становился чемпионом Австрии, защищая цвета клуба "Ред Булл", и обладателем Кубка африканских наций в составе сборной Сенегала.

футбол Ливерпуль Бавария
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