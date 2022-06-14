"Ливерпуль" приобрел у "Бенфики" нападающего Нуньеса

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Форвард португальской "Бенфики" Дарвин Нуньес переходит в "Ливерпуль", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Отмечается, что уругваец подписал с "Ливерпулем" долгосрочный контракт. Иные подробности сделки не уточняются. Ранее СМИ сообщали о готовности клуба заплатить за Нуньеса 85 млн фунтов стерлингов, что сделало бы покупку рекордной в истории клуба.

Нуньес станет третьим уругвайцем в истории "Ливерпуля" вслед за Луисом Суаресом и Себастьяном Коатесом.

22-летний Нуньес играл в "Бенфике" с 2020 года, забил в составе португальской команды 48 мячей в 85 матчах во всех соревнованиях. Также на его счету 11 матчей за сборную Уругвая, в которой дебютировал в октябре 2019 года.