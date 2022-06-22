Организаторы пообещали аншлаг на турнире по кулачным боям Hardcore в Москве

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Гран-При Hardcore Fighting Championship на московской "ЦСКА-Арене 25 июня пройдет при полном зале, заявил основатель лиги Hardcore FC Анатолий Сульянов.

"После первого стадионного турнира, который прошел на "ЦСКА-Арене" 23 февраля этого года, нам говорили, что мы собрали полный зал только из-за имен участников главного боя - Александра Емельяненко и Джеффа Монсона. Но сейчас могу сказать, что на наших ребят, бойцов Hardcore FC, мы продали билетов уже больше, чем на Емельяненко и Монсона", - сказал Сульянов.

"При этом мы не привлекли ни одного имени со стороны. Для меня это идеальная экосистема, которую я и хочу создать в Hardcore", - отметил он.

"Я хочу, чтобы каждый из участников Гран-При бился за сумму, как минимум, состоящую из шести нулей. Уже сейчас мы лига номер один в мире кулачных боев. И наше противостояние с американским промоушеном Bare Knuckle, которое, я надеюсь, состоится в ноябре-декабре 2022 года в Мексике, докажет это всему миру. А дальше есть планы по международной экспансии, у нас есть неплохое предложение из Азии", - добавил Сульянов.

В главном бою Гран-При 25 июня за чемпионский титул сойдутся Самат "Кыргыз" Абдырахманов и Лендруш "Леко" Акопян. Также победителю достанется приз - автомобиль BMW.

"Во время стердауна с Саматом я увидел волнение, но, надеюсь, что на сам бой 25 июня он выйдет заряженный, - сказал Акопян.

"Я очень зол на фанатов Самата, было от них много оскорблений в мой адрес, говорили, что я не выносливый. Жаль, что бой только 25-го числа, а не завтра - я готов выйти и доказать им обратное, хоть это будет пять раундов, хоть 10 раундов. Реакция фанатов и критика меня только мотивирует. Это будет на 100% зрелищный бой, я заряжен", - подчеркнул Акопян.

Абдырахманов, в свою очередь, уверен, что на "ЦСКА-Арене" состоится зрелищное противостояние.

"Я хочу и обещаю, что этот бой пройдет в мою пользу. Мы очень долго к нему готовились и обязательно покажем зрелищный поединок", - заявил Абдырахманов.

Какие еще будут поединки

В мэйнкарде турнира чемпионские пояса будут отстаивать: Тимур "Витязь" Слащинин против Сауло Кавалари, Хайбула "Хищник" Мусалов против Владислава "Кинг Ли" Смолярова, Мартин "Лютер" Джаурян против Ильи "Топчика" Топчина.

Также зрителей ждут рейтинговые поединки с участием Тимура "Золотого" Мусаева, Дениса "Русского Панчера" Недашковского, Ивана "Огнеборца" Смирнова, Хамзата "Маэстро" Куриева и других звезд кулачных боев.

В декабре 2021 года Министерство спорта РФ признало кулачные бои официальным видом спорта под эгидой Федерации бокса России.