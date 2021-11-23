Кулачные бои стали официальным видом спорта в России

С 1 декабря они будут проводиться под эгидой Федерации бокса России

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Первые официальные мероприятия по кулачным боям под эгидой Федерации бокса России будут проводиться с 1 декабря, заявил генеральный секретарь организации Кирилл Щекутьев.

"Заседание комиссии Минспорта по признанию прошло уже почти две недели назад. Соответственно, сейчас мы уже все документы официально регистрируем в Минюсте и с 1 декабря официально начинаем проводить все мероприятия по кулачным боям под эгидой Федерации бокса России. Мы начинаем лицензировать промоутеров, менеджеров и самих бойцов, которые будут выступать в кулачных боях", - сказал Щекутьев на пресс-конференции во вторник, посвященной признанию кулачных боев спортивной дисциплиной.

"Хочется сказать здесь большое спасибо руководству министерства спорта, которое нашу инициативу поддержало и помогло совместно в кратчайшие сроки подготовить все необходимые документы для признания кулачных боев как спортивной дисциплины в рамках вида спорта бокс", - отметил он.

По словам Щекутьева, Федерация разработала "понятный четкий регламент, как будут взаимодействовать субъекты, которые будут организовывать кулачные бои".

"Самое главное, на что нас попросило министерство спорта сделать основной акцент – конечно же, над соблюдением именно медицинских требований. Теперь все бойцы будут проходить перед каждым соревнованием углубленное медицинское обследование, проходить на взвешивание дополнительный осмотр. В принципе, от профессионального бокса данный медицинский регламент практически не отличается, потому что дисциплины схожи", - подчеркнул генсек Федерации бокса России.

"Из нововведений: будет сделан специальный рейтинг Федерации бокса России именно в кулачных боях, который будет вне зависимости от промоутеров", - заявил он.

"Конечно же, введется титул чемпиона России по кулачным боям, которые будут нами активно поддерживаться и развиваться", - отметил Щекутьев.