КХЛ сохранила принцип распределения команд по территориальному признаку

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Участники регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2022/23 будут разделены, как и прежде, на Западную и Восточную конференции, сообщает пресс-служба КХЛ.

При этом одну из команд изменение все же коснется: китайский клуб "Куньлунь Ред Стар" переведен из Восточной в Западную конференцию, где займет место в дивизионе Тарасова.

Ранее же ФХР предлагала сформировать команды согласно результатам предыдущего сезона.

15-й сезон КХЛ стартует 1 сентября 2022 года матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом прошлого сезона "Металлургом" в Москве.

Регулярный чемпионат продлится до 26 февраля 2023 года, розыгрыш Кубка Гагарина пройдет с 1 марта по 29 апреля 2023 года.

В регулярном чемпионате запланирована одна пауза на игры сборных с 12 по 18 декабря 2022 года. 10 и 11 декабря пройдет Матч звезд КХЛ.

Планируется, что команды проведут по 68 матчей в регулярном чемпионате. Это решение должно быть утверждено правлением КХЛ.

Структуру проведения сезона КХЛ уже согласовала с ФХР.