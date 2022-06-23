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ЦСКА объявил об уходе полузащитника Языджи

ЦСКА объявил об уходе полузащитника Языджи
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА не смог выкупить турецкого полузащитника Юсуфа Языджи у французского "Лилля", сообщает пресс-служба армейской команды.

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"ПФК ЦСКА и "Лилль" не договорились о трансфере турецкого полузащитника", - говорится в сообщении.

В результате 25-летний Языджи, игравший в ЦСКА на правах аренды, покидает армейский клуб.

"Мы благодарим Юсуфа за яркий весенний отрезок в составе армейцев и желаем успехов в дальнейшей карьере!" - отмечается к тексте обращения.
По словам футболиста, он всегда с теплотой будет вспоминать время, проведенное в ЦСКА.

"Вероятно, самая сложная часть нашей профессии — необходимость прощаться, но это часть жизни, история в ПФК ЦСКА завершилась. Я всегда буду вспоминать это время с теплотой. Хочу поблагодарить наших болельщиков, партнеров по команде, персонал, тренерский штаб, чью поддержку я ощущал на протяжении этих шести месяцев. Вы всегда будете в моем сердце", - отметил Языджи.

Турецкий футболист провел за ЦСКА 12 матчей, в которых забил восемь мячей.

футбол ФК ЦСКА Юсуф Языджи
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