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РФС признал эквадорца Нобоа лучшим футболистом России

РФС признал эквадорца Нобоа лучшим футболистом России
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник "Сочи" и сборной Эквадора признан лучшим игроком России в прошедшем сезоне по версии Российского футбольного союза.

"Кристиан Нобоа – лучший футболист России по итогам сезона 2021/2022", - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

37-летний Нобоа в минувшем сезоне забил семь мячей (один – с пенальти) и сделал семь результативных передач в 25 матчах чемпионата России. В составе "Сочи" эквадорец стал серебряным призером РПЛ.

Между тем, по версии РПЛ лучшим игроком сезона ранее был признан полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" бразилец Клаудиньо.

Также исполком Российского футбольного союза назвал полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна лучшим молодым игроком.

Лучшим тренером признан наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак.

Лучшим в номинации "За вклад в развитие футбола" по итогам сезона 2021/2022 признан владелец "Краснодара" Сергей Галицкий.

Заседание исполкома РФС состоялось в четверг в Москве.

футбол Кристиан Нобоа
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