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РПЛ признала Клаудиньо лучшим игроком сезона-2021/22

РПЛ признала Клаудиньо лучшим игроком сезона-2021/22
Фото: Mateo Villalba/Quality Sport Images/Getty Images

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" бразилец Клаудиньо признан лучшим игроком чемпионата России-2021/22, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.

Лауреатом года 25-летний футболист стал по итогам голосования среди капитанов и главных тренеров команд РПЛ, главных редакторов спортивных СМИ, комментаторов телеканала "Матч Премьер" с участием представителя тренерского штаба сборной России Николая Писарева.

Сезон-2021/22 стал дебютным для Клаудиньо в РПЛ. В "Зенит" футболист, ставший чемпионом Олимпиады-2020 в Токио, перешел в августе прошлого года бразильского "Ред Булл Бразил".

В 23 матчах РПЛ за "Зенит" он забил 8 мячей и стал чемпионом России.

футбол РПЛ Клаудиньо ФК Зенит
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