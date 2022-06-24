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Даниил Медведев выступит на турнире Astana Open

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга российский теннисист Даниил Медведев подтвердил свое участие в турнире категории ATP 250 Astana Open в Нур-Султане (Казахстан).

"Я очень рад участвовать в турнире Astana Open в этом году. Многие великие игроки до меня приезжали в этот замечательный город, и я с нетерпением жду начала турнира", - заявил Медведев, слова которого приводятся на сайте Федерации тенниса Казахстана.

Вице-президент организации Юрий Польский назвал традицией то, что "в Казахстан приезжают лучшие игроки мира".

"Ранее это были Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Жо-Вильфрид Тсонга и теперь действующая первая ракетка мира", - отметил Польский.

"У президента федерации тенниса Казахстана Булата Утемуратова хорошие отношения с игроком и его командой, что помогло пригласить Даниила. Будем рады в ближайшее время увидеть первую ракетку мира на кортах Национального теннисного центра Нур-Султана", - подчеркнул он.

Турнир пройдет с 18 по 25 сентября.

теннис Даниил Медведев
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