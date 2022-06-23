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Медведев проиграл Баутисте-Агуту в четвертьфинале турнира на Мальорке

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал турнира категории ATP-250, который проходит на Мальорке (Испания).

В четверг на корте стадиона Санта-Понса Медведев уступил хозяину соревнования Роберто Баутисту-Агуту - 3:6, 2:6.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Баутиста-Агут занимает 20-е место, Медведев является первой ракеткой мира.

В полуфинале испанец сыграет с победителем матча между швейцарцем Антуаном Белье (303 номер рейтинга) и голландцем Таллоном Грикспором (53).

Медведев начал турнир со второго круга, где обыграл соотечественника Аслана Карацева (43). Больше представителей России на соревновании не осталось.

Призовой фонд турнира Mallorca Championships-2022 составляет 886 тыс. 500 евро

теннис Даниил Медведев
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