Поиск

Овечкин сыграет за ФК "Динамо" в товарищеском матче

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Нападающий клуба Национальной хоккейной лиге "Вашингтон" Александр Овечкин примет участие в товарищеском матче московского футбольного "Динамо" против блогерской команды "Амкал".

Об этом сообщил генеральный директор ФК "Динамо" Павел Пивоваров.

СпортЛучший из европейцев. Овечкин установил рекорд в НХЛЛучший из европейцев. Овечкин установил рекорд в НХЛЧитать подробнее

"Хоккеисты нередко играли в футбол, и наоборот, достаточно вспомнить Всеволода Боброва, который принимал участие в легендарном английском турне. Сегодня у нас появился шанс получить одного из самых забивных нападающих в мировом хоккее - у Александра голов на счету больше, чем у Криштиану Роналду", - приводит слова Пивоварова "Матч ТВ".

"Мы надеемся, что в матче с "Амкалом" он поможет нашей команде. Желаем ему удачи, хотим увидеть его на поле и очень надеемся, что эта игра будет для него первой, но не последней", - сказал Пивоваров, отметив, что "большое значение сыграло желание самого спортсмена".

Игра пройдет 25 июня в Москве, она начнется в 19:00 мск.

Обладатель Кубка Стэнли Овечкин начинал хоккейную карьеру в "Динамо", является болельщиком и соответствующего футбольного клуба.

футбол Динамо Александр Овечкин хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФС и РПЛ пригрозили ФИФА судом из-за решения по легионерам

Медведев проиграл Баутисте-Агуту в четвертьфинале турнира на Мальорке

ВЭБ готов уступить роль владельца ФК ЦСКА, если появится качественный инвестор

ВЭБ готов уступить роль владельца ФК ЦСКА, если появится качественный инвестор

Дюков уверен, что РФС сохранит членство в ФИФА

Футболист "Крыльев Советов" Зиньковский перешел в "Спартак"

РФС признал эквадорца Нобоа лучшим футболистом России

РФС признал эквадорца Нобоа лучшим футболистом России

Первенству Футбольной национальной лиги вернут историческое название

Первенству Футбольной национальной лиги вернут историческое название

ЦСКА объявил об уходе полузащитника Языджи

ЦСКА объявил об уходе полузащитника Языджи

Сборная России поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА

"Колорадо" упрочил преимущество над "Тампой" в финальной серии Кубка Стэнли