Овечкин сыграет за ФК "Динамо" в товарищеском матче

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Нападающий клуба Национальной хоккейной лиге "Вашингтон" Александр Овечкин примет участие в товарищеском матче московского футбольного "Динамо" против блогерской команды "Амкал".

Об этом сообщил генеральный директор ФК "Динамо" Павел Пивоваров.

"Хоккеисты нередко играли в футбол, и наоборот, достаточно вспомнить Всеволода Боброва, который принимал участие в легендарном английском турне. Сегодня у нас появился шанс получить одного из самых забивных нападающих в мировом хоккее - у Александра голов на счету больше, чем у Криштиану Роналду", - приводит слова Пивоварова "Матч ТВ".

"Мы надеемся, что в матче с "Амкалом" он поможет нашей команде. Желаем ему удачи, хотим увидеть его на поле и очень надеемся, что эта игра будет для него первой, но не последней", - сказал Пивоваров, отметив, что "большое значение сыграло желание самого спортсмена".

Игра пройдет 25 июня в Москве, она начнется в 19:00 мск.

Обладатель Кубка Стэнли Овечкин начинал хоккейную карьеру в "Динамо", является болельщиком и соответствующего футбольного клуба.