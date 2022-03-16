Лучший из европейцев. Овечкин установил рекорд в НХЛ

В Вашингтоне празднуют очередной успех российского хоккеиста

Фото: АР/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отличился точным броском в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" и довел до 767 число голов в своей карьере в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Это позволило ему выйти на чистое третье место по результативности в истории турнира, а также на первое – среди представителей Европы.

Исторический гол состоялся в третьем периоде матча и вызвал бурную реакцию партнеров Овечкина по команде. Они в полном составе вышли на лед и окружили пустившегося в пляс россиянина, в результате пауза в матче затянулась. Игроки "Вашингтона", таким образом, не только поздравили своего капитана, но и вновь поддержали Овечкина, попавшего под давление из-за геополитической обстановки.

Соответствующая реакция была и на трибунах арены (игра проходила на льду "Вашингтона"): судя по овациям и плакатам с именем Александра, болельщики восприняли гол россиянина как личный праздник.

Поздравил Овечкина и тот, кого он опередил в списке лучших снайперов лиги – чешский форвард Яромир Ягр, ныне не выступающий в НХЛ.

"Алекс, "Великая восьмерка", поздравляю. Теперь ты стал лучшим бомбардиром НХЛ среди европейских игроков, но продолжай забивать. Продолжай забивать, потому что, как ты знаешь, я еще не ушел из хоккея и есть шанс вернуться в НХЛ и начать погоню за тобой", - приводит слова Ягра сайт лиги.

Сам Овечкин назвал свое достижение особенным событием, но отметил, что Ягр сейчас мог быть на первом месте в списке лучших снайперов, если бы не его решение в свое время перейти из НХЛ в Континентальную хоккейную лигу.

"Если бы он не вернулся в КХЛ, я думаю, он был бы вторым, а может быть, и первым", - считает Овечкин, которого цитирует тот же источник.

"Какая замечательная ночь"

Главный тренер "Вашингтона" Питер Лавиолетт характеризует карьеру Овечкина в НХЛ как "колоссальная веха".

"Лига существует уже давно. Через нее прошло много игроков. Чтобы выйти на третье место в истории и обойти такого великого игрока, как Яромир Ягр (я имел честь тренировать его с "Филадельфия Флайерз") - это нечто особенное. Это особенное для Ови, для его семьи, для парней в раздевалке, особенно для тех, кто был здесь с ним на протяжении долгого времени, для фанатов, которые поддерживали его. Какая замечательная, особенная ночь", - отметил Лавиолетт.

Не обошел тему Овечкина и главный тренер "Айлендерс", в чьи ворота забросил шайбу россиянин в среду, Барри Тротц.

"Конечно, я поздравляю его. Хотелось бы, чтобы он не забивал нам, но он продолжает подниматься по карьерной лестнице", - сказал Тротц, который возглавлял "Вашингтон" в период с 2014 по 2018 г.

Что скажет Грецки

По словам Овечкина, он будет рад, если кому-то в будущем удастся перекрыть его достижение. То же самое, уже в отношении конкретно Овечкина, неоднократно говорил легендарный канадец Уэйн Грецки. Именно он сейчас занимает первое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ – 894 гола. Будет ли у Грецки именно такой реакция, если Овечкин все же опередит его по числу голов, сказать сейчас трудно. Пока же риторика канадца в отношении России изменилась: в свете событий на Украине ветеран, согласно высказыванию в эфире TSN, выступает против участия россиян на молодежном ЧМ в Канаде ближайшим летом.

Впрочем, Овечкину для начала предстоит обойти другого канадца, Горди Хоу, который с 801 шайбой занимает второе место.

Овечкин выступает в НХЛ с сезона-2005/06, перейдя в "Вашингтон" из московского "Динамо". В дебютном сезоне в этой лиге он забросил 52 шайбы, а лучшим по числу голов в "регулярках" стал сезон-2007/08 – 65. В нынешнем сезоне на счету россиянина 37 голов.

На счету россиянина в НХЛ множество индивидуальных трофеев, а главный командный – Кубок Стэнли в 2018 году. Кроме того, Овечкин является трехкратным чемпионом мира в составе сборной России.