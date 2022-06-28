Умар Нурмагомедов поднялся в топ-15 бойцов легчайшего веса в UFC
Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборство получил место в 15 лучших представителей легчайшего веса в рейтинге UFC.
Обновленная версия рейтинга была обнародована во вторник на сайте UFC.
В настоящий момент 26-летний россиянин замыкает топ-15 рейтинга.
На счету Умара Нурмагомедова 15 побед в 15 поединках в смешанных единоборствах, в том числе три – на турнирах UFC.
Лидирует в рейтинге бойцов легчайшего веса россиянин Петр Ян, уступивший чемпионский пояс американцу Алджамейну Стерлингу.
Умар Нурмагомедов является двоюродным братом экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.