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Умар Нурмагомедов поднялся в топ-15 бойцов легчайшего веса в UFC

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборство получил место в 15 лучших представителей легчайшего веса в рейтинге UFC.

Обновленная версия рейтинга была обнародована во вторник на сайте UFC.

В настоящий момент 26-летний россиянин замыкает топ-15 рейтинга.

На счету Умара Нурмагомедова 15 побед в 15 поединках в смешанных единоборствах, в том числе три – на турнирах UFC.

Лидирует в рейтинге бойцов легчайшего веса россиянин Петр Ян, уступивший чемпионский пояс американцу Алджамейну Стерлингу.

Умар Нурмагомедов является двоюродным братом экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

смешанные единоборства UFC Умар Нурмагомедов Петр Ян
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