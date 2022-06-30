Надаль вышел в третий круг турнира в Уимблдоне

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль во втором раунде турнира Большого шлема Wimbledon обыграл представителя Литвы Ричардаса Беранкиса.

Матч в Лондоне завершился со счетом 6:4, 6:4. 4:6, 6:3 в пользу испанца.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Надаль занимает четвертое место, Беранкис - 106-е.

Следующим соперником Надаля в Уимблдонском турнире станет итальянец Лоренцо Сонего (54).

В текущем сезоне Надаль уже выиграл два турнира из серии Большого шлема: Australian Open в Мельбурне и Roland Garros в Париже. Уимблдон покорялся ему в 2008 и 2010 годах. Всего 36-летний испанец одержал рекордные 22 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

Призовой фонд Wimbledon-2022 составляет 40 млн 350 тыс. фунтов стерлингов.