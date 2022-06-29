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Джокович вышел в третий круг турнира в Уимблдоне

Джокович вышел в третий круг турнира в Уимблдоне
Фото: Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович победил австралийца Танаси Коккинакиса в матче второго круга турнира Большого шлема в Уимблдоне.

Результат встречи – 6:1, 6:4, 6:2 в пользу экс-первой ракетки мира.

В настоящий момент Джоковивч в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает третье место, Коккинакис – 79-е.

В следующем круге серб сыграет со своим соотечественником 30-й ракеткой мира Миомиром Кецмановичем.

35-летний Джокович - действующий, шестикратный чемпион Уимблдона. На Уимблдонском турнире-2022 он является первым сеянным. Первый номер рейтинга АТР Даниил Медведев отсутствует из-за отказа организаторов принимать россиян. Что касается второй ракетки мира Александра Зверева, то представитель Германии восстанавливается после операции на голеностопе.

Призовой фонд соревнования составляет 40 млн 350 тыс. фунтов стерлингов.

По решению организаторов российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в турнире. Это навлекло на себя санкции на турнир со стороны ATP и Женской теннисной ассоциации (WTA). Осудив решение организаторов, они отменили начисление рейтинговых очков за участие в Уимблдоне.

теннис Новак Джокович
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